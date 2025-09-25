Подросток убил мать, брата и двух сёстер из-за проигрыша в PUBG

Судья назначил четыре пожизненных срока по 25 лет каждый за убийство матери, брата и двух сестёр, заменив таким образом смертную казнь в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимого на момент преступления. Следствие установило, что трагедия произошла, когда 14-летний подросток, будучи заядлым игроком в PUBG, не справился с заданием в игре и получил замечание от матери. В приступе ярости он схватил её пистолет и застрелил спящих родственников.