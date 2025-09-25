Ричмонд
«Не ты ли на видео?»: женщина оказалась в беде, скачав файл от «знакомой»

Жительница Башкирии лишилась денег после скачки файла от «знакомой».

Источник: Комсомольская правда

40-летняя жительница башкирского села Иглино стала жертвой новой схемы мошенничества. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Потерпевшая получила от имени знакомой сообщение с вопросом «Не ты ли на видео?» и прикрепленным файлом с расширением «.mp4». После нажатия на файл на телефон начала загружаться вредоносная программа, которая предоставила злоумышленникам доступ к банковскому счету женщины. В итоге аферисты похитили 30 тысяч рублей.

Специалисты МВД объясняют, что подобные программы-вирусы получают широкий доступ к информации на устройстве: перехватывают SMS-сообщения и push-уведомления от банков, получают доступ к галерее и памяти телефона, а также могут рассылать себя по списку контактов жертвы.

Правоохранители рекомендуют гражданам не открывать файлы и не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, внимательно проверять расширения файлов, устанавливать надежные антивирусы и включать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и банковских приложениях. При получении подозрительных сообщений даже от знакомых людей следует перезвонить отправителю для подтверждения.

