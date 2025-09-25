«Не ты ли на видео?»: женщина оказалась в беде, скачав файл от «знакомой»

Потерпевшая получила от имени знакомой сообщение с вопросом «Не ты ли на видео?» и прикрепленным файлом с расширением «.mp4». После нажатия на файл на телефон начала загружаться вредоносная программа, которая предоставила злоумышленникам доступ к банковскому счету женщины. В итоге аферисты похитили 30 тысяч рублей.