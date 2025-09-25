Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимире в заброшенном доме обнаружили 18 пленников

Пленников заставляли работать на одном из городских предприятий.

Источник: Аргументы и факты

Во Владимире правоохранительные органы обнаружили 18 человек, незаконно удерживаемых в заброшенном многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По факту происхождения возбуждено уголовное дело по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 160 («Присвоение») УК РФ. Задержаны двое подозреваемых 1993 года рождения. Оба являются жителями Владимирской области.

Следствие установило, что злоумышленники с 2022 года удерживали в предназначенном под снос доме людей, прибывших из разных регионов и не имевших социальных связей.

Подозреваемые обеспечивали их одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, при этом принуждая работать на одном из городских предприятий и присваивая их заработную плату. Общая сумма похищенных средств превысила один миллион рублей.

Ранее в США накрыли бункер с детьми, которых заставляли заниматься проституцией.