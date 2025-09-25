Во Владимире в заброшенном доме обнаружили 18 пленников

Во Владимире правоохранительные органы обнаружили 18 человек, незаконно удерживаемых в заброшенном многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По факту происхождения возбуждено уголовное дело по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 160 («Присвоение») УК РФ. Задержаны двое подозреваемых 1993 года рождения. Оба являются жителями Владимирской области.
Следствие установило, что злоумышленники с 2022 года удерживали в предназначенном под снос доме людей, прибывших из разных регионов и не имевших социальных связей.
Подозреваемые обеспечивали их одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, при этом принуждая работать на одном из городских предприятий и присваивая их заработную плату. Общая сумма похищенных средств превысила один миллион рублей.
