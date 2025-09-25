Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Правоохранители задержали замгубернатора Вологодской области Родионова

Правоохранители задержали заместителя губернатора Вологодской области Дмитрия Родионова — его обвиняют в хищении на предыдущей должности. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил Shot.

Правоохранители задержали заместителя губернатора Вологодской области Дмитрия Родионова — его обвиняют в хищении на предыдущей должности. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил Shot.

До назначения на свой текущий пост Родионов занимал должность вице-премьера правительства Карелии.

— Накануне силовики нагрянули в компанию «Корпорация развития» в Карелии, которая занимается привлечением инвестиций. Предварительно, через нее проходили хищения, когда Родионов работал в регионе. Кроме того, обыски прошли в его доме в Вологде. Самого чиновника задержали, — передает Telegram-канал.

18 сентября в СМИ появилась информация о том, что бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова задержали по делу об особо крупном мошенничестве.

22 августа правоохранители задержали в Москве бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. По данным журналистов, его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что Бойченко причастен к хищению более 120 миллионов рублей.