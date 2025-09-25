Раскрыты подробности трагической гибели россиянина на Шри-Ланке

Стали известны подробности о россиянине Сергее Веркашанском, погибшем во время аварии на канатной дороге на Шри-Ланке. Буддист из Москвы планировал стать монахом традиции Тхеравада, рассказал РИА Новости его друг Сотхеара Реал.
По данным полиции, в результате падения вагонетки погибли семь монахов, среди них граждане России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов подтвердил, что погибший россиянин был монахом по имени Сергей Веркашанский.
Его близкий друг уточнил, что последние полтора года тот регулярно ездил на Шри-Ланку, практиковал буддизм в монастыре, а летом в России уединялся в палатке в лесу, где медитировал и жил на сухих продуктах.
Сотхеара Реал отметил, что Сергей был добрым и очень преданным своему пути. Он добавил, что у погибшего не было своей семьи, а в Москве он проживал вместе с пожилым отцом.
