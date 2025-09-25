Один человек погиб в результате ДТП в Прибрежном проезде в Москве

Один человек скончался в результате дорожной аварии на севере столицы. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
Трагедия произошла в Прибрежном проезде, в районе дома 5. По предварительным данным, столкнулись автомобили «Киа» и «Шевроле».
Пассажир второй машины скончался на месте от полученных травм, водителя госпитализировали медики с различными травмами.
— Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день мужчина в возрасте 28 лет попал в аварию на территории Новой Москвы. Предварительно, он не справился с управлением и вылетел с дороги. От полученных травм водитель скончался.