Мосгорсуд сократил срок миллионеру Шепелю за смертельное ДТП на Рублёвке

«Суд постановил приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 26 марта 2024 года [по которому Шепелю назначили 3 года и шесть месяцев колонии] изменить и смягчить назначенное наказание до трёх лет с отбыванием в колонии-поселении», — заявил судья на записи.