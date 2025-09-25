Мосгорсуд сократил срок миллионеру Шепелю за смертельное ДТП на Рублёвке

«Суд постановил приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 26 марта 2024 года [по которому Шепелю назначили 3 года и шесть месяцев колонии] изменить и смягчить назначенное наказание до трёх лет с отбыванием в колонии-поселении», — заявил судья на записи.
В качестве смягчающих обстоятельств апелляционная инстанция приняла во внимание добровольную компенсацию морального вреда, которую миллионер выплатил потерпевшим, а также наличие у него документально подтверждённой инвалидности.
Напомним, массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве 8 февраля 2022 года. Авария с участием автомобиля Алексея Шепеля произошла на выезде из города. Водитель не справился с управлением, в результате чего его машина врезалась в движущийся впереди транспорт.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.