Премьер Грузии Кобахидзе отказался отвечать на критику Зеленского

Ранее, во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, украинский глава Владимир Зеленский обвинил грузинское руководство в нарушении прав человека и выразил мнение, что Европа утратила Грузию. В ответ на это генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал президента Украины сосредоточить внимание на внутренних проблемах своей страны, а не вмешиваться в дела Грузии.