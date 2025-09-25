Премьер Грузии Кобахидзе отказался отвечать на критику Зеленского

Премьер Грузии не ответил на слова Зеленского.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит необходимости отвечать на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам глава грузинского правительства.
«Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать», — подчеркнул премьер. Его слова передает РИА Новости.
Ранее, во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, украинский глава Владимир Зеленский обвинил грузинское руководство в нарушении прав человека и выразил мнение, что Европа утратила Грузию. В ответ на это генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал президента Украины сосредоточить внимание на внутренних проблемах своей страны, а не вмешиваться в дела Грузии.