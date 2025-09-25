Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Грузии Кобахидзе отказался отвечать на критику Зеленского

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит необходимости отвечать на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам глава грузинского правительства.

Премьер Грузии не ответил на слова Зеленского.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит необходимости отвечать на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам глава грузинского правительства.

«Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать», — подчеркнул премьер. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, украинский глава Владимир Зеленский обвинил грузинское руководство в нарушении прав человека и выразил мнение, что Европа утратила Грузию. В ответ на это генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал президента Украины сосредоточить внимание на внутренних проблемах своей страны, а не вмешиваться в дела Грузии.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше