Российская ПВО уничтожила 7 БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Расчёты средств противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа в ходе очередной атаки. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.

Источник: Life.ru

Согласно официальному сообщению, перехват воздушных целей был осуществлён в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Пять беспилотных аппаратов сбиты над территорией Белгородской области, ещё два — над Брянской областью.

Также сегодня атаке БПЛА подверглись Североденецк и Счастье в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что целью налёта была Луганская ТЭС.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

