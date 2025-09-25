Российская ПВО уничтожила 7 БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Согласно официальному сообщению, перехват воздушных целей был осуществлён в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Пять беспилотных аппаратов сбиты над территорией Белгородской области, ещё два — над Брянской областью.
Также сегодня атаке БПЛА подверглись Североденецк и Счастье в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что целью налёта была Луганская ТЭС.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше