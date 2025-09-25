Отказ от нефти и покупка истребителей: о чем говорили Трамп и Эрдоган в Белом доме

Трамп заявил, что Реджеп Эрдоган может сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине. По его словам, Эрдоган сейчас придерживается нейтралитета, однако у него есть потенциал стать посредником между сторонами конфликта. Трамп пояснил, что оба лидера — президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский — уважают Эрдогана и готовы воспринимать его позицию. Он также подчеркнул, что «Россия должна как можно скорее пойти на реальное мирное урегулирование ситуации». Американский президент также заявил, что в будущем он не будет использовать выражение «бумажный тигр» в отношении каких-либо стран.