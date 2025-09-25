Россиянка оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке и ушла

Ребенок находился у пары, которая проживала в шалаше на свалке. Мужчина с женщиной рассказали, что их знакомая оставила им дочь, после чего ушла в магазин и не вернулась за ребенком. У девочки начался жар, поэтому пришлось вызывать врачей. Медики забрали ребенка, отвезли его в медицинское учреждение и сообщили о ситуации в полицию.