Россиянка оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке и ушла

Женщина оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке в поселке Каа-Хем в Республике Тыва, а затем ушла в магазин. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
Ребенок находился у пары, которая проживала в шалаше на свалке. Мужчина с женщиной рассказали, что их знакомая оставила им дочь, после чего ушла в магазин и не вернулась за ребенком. У девочки начался жар, поэтому пришлось вызывать врачей. Медики забрали ребенка, отвезли его в медицинское учреждение и сообщили о ситуации в полицию.
— На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, которым мать малолетней была разыскана и доставлена в отдел полиции. Ее личность установлена — это безработная 42-летняя жительница села Суг-Аксы, которая неделю назад приехала в Кызыл гости к двоюродному брату с малолетней дочерью и распивает спиртные напитки, — говорится в сообщении.
Мать девочки привлекут к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Telegram-канал ведомства.
24 февраля в турецкой Анталье суд приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорожденную дочь в туалете городского аэропорта, к 15 годам заключения.