ВСУ могут предпринять попытку прорваться в Крым, считает Кнутов.
С начала 2025 года ВС РФ продемонстрировали значительные успехи в зоне СВО, заняв 205 населенных пунктов и расширив свой контроль территории на 4,7 тысячи квадратных километров. Одновременно с этим в США говорят о планах Киева перейти в новое наступление. Главное с фронта спецоперации — в материале URA.RU.
Успехи ВС РФ.
С начала 2025 года Вооруженные Силы России заняли 205 населенных пунктов. По данным Министерства обороны России, за почти девять месяцев боевых действий под контроль российских войск перешло 4,7 тысячи квадратных километров. Наиболее значительные успехи были отмечены в Донецкой Народной Республике, где российские войска установили контроль над 3,3 тысячи квадратных километров. Также под контроль ВС РФ перешло 542 квадратных километра в Харьковской области, 261 квадратный километр в Запорожской, 223 в Сумской, 205 в Луганской Народной Республике и 175 квадратных километров в Днепропетровской области.
Заявления официальных лиц.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского. Он указал на способность России применять оружие, против которого бомбоубежище не поможет, обращая внимание на необходимость осознания реальных рисков со стороны украинского руководства и США.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМедведев пригрозил Зеленскому оружием, от которого бомбоубежище не спасет.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что «для России настало время завершить конфликт на Украине». Это утверждение прозвучало на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напряженность на фронте.
Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что в 2026 году Вооруженные Силы Украины смогут сосредоточить свои усилия на двух ключевых направлениях: наступлении в Сумской области и попытках прорыва к Крыму. По информации The Wall Street Journal сведения о новом планируемом наступлении ВСУ была доведена и до Дональда Трампа. Параллельно появилась информация от The Washington Post, утверждающая, что остановить Вооруженные силы РФ стало невозможно, несмотря на миллиарды долларов, выделенные странам НАТО для поддержки Украины.
Удары ВСУ и сигналы для ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние удары ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске. Она указала на то, что эти действия являются сигналом для Евросоюза относительно возможностей киевского режима применять терроризм против объектов гражданской и энергетической инфраструктуры Европы. Это подчеркивает опасности, с которыми может столкнуться ЕС в свете продолжающегося конфликта.