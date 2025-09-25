С начала 2025 года Вооруженные Силы России заняли 205 населенных пунктов. По данным Министерства обороны России, за почти девять месяцев боевых действий под контроль российских войск перешло 4,7 тысячи квадратных километров. Наиболее значительные успехи были отмечены в Донецкой Народной Республике, где российские войска установили контроль над 3,3 тысячи квадратных километров. Также под контроль ВС РФ перешло 542 квадратных километра в Харьковской области, 261 квадратный километр в Запорожской, 223 в Сумской, 205 в Луганской Народной Республике и 175 квадратных километров в Днепропетровской области.