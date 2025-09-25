Ричмонд
Правительство Вологодской области опровергло слухи о задержании Родионова

Информация о задержании заместителя губернатора Вологодской области Дмитрия Родионова не соответствует действительности. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент чиновник находится на своем рабочем месте.

— Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире, — цитирует ТАСС сообщение.

О задержании чиновника 25 сентября сообщили в Telegram-канале Shot. По их информации, накануне силовики якобы нагрянули в компанию «Корпорация развития» в Карелии, которая занимается привлечением инвестиций.