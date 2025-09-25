Ричмонд
Чемпионка Стокгольмского марафона умерла в возрасте 30 лет

Эфиопская бегунья на длинные дистанции Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет. Спортсменке стало плохо во время одной из тренировок в Аддис-Абебе. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Стокгольмского марафона.

В больнице спортсменку спасти не удалось.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине Шеварге Алене, победительницы Стокгольмского марафона 2025 года. Мы выражаем соболезнования ее родным и близким», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу марафона.

Шеварге Алене была одной из ведущих эфиопских марафонок. В мае 2025 года спортсменка выиграла Стокгольмский марафон с результатом 2 часа 30 минут 38 секунд. В январе она заняла пятое место на марафоне в Мумбаи, а ранее становилась победительницей забегов в Мехико и Мериде (Мексика).