Чемпионка Стокгольмского марафона умерла в возрасте 30 лет

Эфиопская бегунья на длинные дистанции Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет. Спортсменке стало плохо во время одной из тренировок в Аддис-Абебе. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Стокгольмского марафона.