Уснул за рулем, врезался в маршрутку и покалечил женщину на остановке. Суд вынес минчанину приговор

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин уснул за рулем и столкнулся с маршруткой, в результате чего ожидавшая на остановке женщина попала под авто и получила тяжелые увечья. Водитель осужден на 2,5 года колонии-поселения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минска.