Уснул за рулем, врезался в маршрутку и покалечил женщину на остановке. Суд вынес минчанину приговор

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин уснул за рулем и столкнулся с маршруткой, в результате чего ожидавшая на остановке женщина попала под авто и получила тяжелые увечья. Водитель осужден на 2,5 года колонии-поселения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минска.
Прокуратура Центрального района Минска поддержала гособвинение в суде по уголовному делу в отношении ранее не судимого 22-летнего жителя столицы. Ему инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
Установлено, что обвиняемый 12 февраля двигался на рабочем автомобиле ГАЗ по Долгиновскому тракту в Минске. Молодой человек уснул за рулем и временно утратил контроль над управлением транспортным средством. Микроавтобус столкнулся с маршруткой, которая остановилась для посадки и высадки пассажиров. Под колеса маршрутного такси попала 38-летняя женщина, ожидавшая прибытия общественного транспорта.
Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения — травмы головы и конечностей, неизгладимый и обезображивающий лицо рубец над правой бровью. Также ей сначала частично ампутировали левую голень, а позже — левое бедро на уровне нижней трети.
В момент ДТП в маршрутке находились пять пассажиров, трое получили травмы, не повлиявшие на здоровье.
На судебном заседании минчанин полностью признал свою вину, пояснил, что в день аварии был уставшим и не рассчитал физические силы. Он частично возместил моральный и материальный ущерб потерпевшей, выразил готовность продолжать заглаживать последствия преступления.
С учетом представленных обвинителем доказательств суд Центрального района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст. 317 УК минчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. -0-