Росавиация временно закрыла аэропорт Тамбова

«Аэропорт Тамбов (Донское) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Там добавили, что ограничения вводят с целью обеспечения безопасности полётов.
Отметим, что днём российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. БПЛА сбили над Брянской и Белгородской областями.
