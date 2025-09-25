Ричмонд
Росавиация временно закрыла аэропорт Тамбова

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Тамбова. О необходимых мерах сообщили в пресс-службе ведомства 25 сентября после 21:00.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Тамбов (Донское) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Там добавили, что ограничения вводят с целью обеспечения безопасности полётов.

Отметим, что днём российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. БПЛА сбили над Брянской и Белгородской областями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

