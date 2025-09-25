WP: страны НАТО в шоке от успехов России на Украине

«Если посмотреть на то, какие ресурсы Россия вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне. Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их (Вооруженные силы РФ — прим. ред.) оказалось невозможно», — приводит издание слова одного из представителей НАТО, пожелавшего остаться неназванным.