WP: страны НАТО в шоке от успехов России на Украине

Российские войска невозможно остановить, считают в НАТО.
Остановить наступление Вооруженных сил России на Украине невозможно, несмотря на многомиллиардную поддержку Киева со стороны стран НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Если посмотреть на то, какие ресурсы Россия вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне. Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их (Вооруженные силы РФ — прим. ред.) оказалось невозможно», — приводит издание слова одного из представителей НАТО, пожелавшего остаться неназванным.
Как отмечается в материале The Washington Post, даже если западные союзники Киева удовлетворят все запросы по поставкам вооружений и финансированию, Украине не хватит личного состава для ведения продолжительных боевых действий. По информации источников издания, российские войска продолжают сохранять инициативу на ключевых участках фронта за счет превосходства в авиации и беспилотных технологиях.