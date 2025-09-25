Губернатор Богомаз: ВСУ ударили «Градом» по Белой Березке, есть пострадавшие

Украинские боевики нанесли удар по мирным жителям поселка Белая Березка в Брянской области из РСЗО «Град». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО “Град” по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», — написал он.
Он уточнил, что, предварительно, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу. Кроме того, в результате атаки есть возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий.
Как писал сайт KP.RU, накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два человека погибли, еще трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Украинские дроны атаковали центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск». Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.