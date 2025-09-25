Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили «Градом» по Белой Березке, есть пострадавшие

В результате атаки боевиков ВСУ есть пострадавшие, среди них ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики нанесли удар по мирным жителям поселка Белая Березка в Брянской области из РСЗО «Град». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО “Град” по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», — написал он.

Он уточнил, что, предварительно, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу. Кроме того, в результате атаки есть возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий.

Как писал сайт KP.RU, накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два человека погибли, еще трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Украинские дроны атаковали центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск». Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше