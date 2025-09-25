Интерпол установил личность россиянки, найденной мёртвой 20 лет назад в Испании

Ранее Life.ru рассказывал о сложностях с опознанием найденного в озере в Оренбургской области тела, которое может принадлежать орскому маньяку Валерию Андрееву. Приметы у трупа совпадают с убийцей, но точный вывод эксперты сделать не могут. Ещё одна проблема заключается в том, что маньяк не оставлял следов ДНК на месте преступлений, из-за чего провести сравнительный анализ невозможно.