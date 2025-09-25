В США признали зависимость от России

В США не могут отказаться от покупок урана.
США не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России из-за нехватки собственных мощностей по производству ядерного топлива. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.
«Я бы хотел, чтобы мы могли решить проблему с ураном завтра же. К счастью, он вносит гораздо меньший вклад в финансирование», — заявил глава Минэнерго США телеканалу CNN. Он также напомнил, что Вашингтон требует от других стран отказаться от покупки российских углеводородов, однако по урану ситуация сложнее.
Американский министр добавил, что пять стран — Япония, США, Канада, Франция и Великобритания — формируют так называемую «Саппорскую пятерку» и работают над ускоренным развитием собственных мощностей по обогащению урана. В их планах — заместить весь импорт российского урана в течение ближайших двух с половиной лет. Несмотря на это, Райт отметил, что объемы импорта урана из России значительно меньше по сравнению с нефтью и газом.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял о полной готовности заменить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу за счет собственных мощностей, а Евросоюз объявил о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Однако в вопросе урана США пока не могут полностью отказаться от импорта из России из-за нехватки собственных производственных мощностей.