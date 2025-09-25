В США признали зависимость от России

Американский министр добавил, что пять стран — Япония, США, Канада, Франция и Великобритания — формируют так называемую «Саппорскую пятерку» и работают над ускоренным развитием собственных мощностей по обогащению урана. В их планах — заместить весь импорт российского урана в течение ближайших двух с половиной лет. Несмотря на это, Райт отметил, что объемы импорта урана из России значительно меньше по сравнению с нефтью и газом.