КНДР закончили разработку ракеты для удара по США

КНДР почти закончили разработку ракеты.

Северная Корея завершает последний этап разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достичь территории США. Об этом 25 сентября сообщил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, передает южнокорейское информационное агентство Ренхап.

«Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США», — цитирует агентство президента Южной Кореи. Он подчеркнул, что подобные действия КНДР угрожают не только региональной, но и глобальной безопасности.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о создании нового секретного оружия и успешных испытаниях твердотопливного ракетного двигателя, подчеркнув курс на укрепление оборонного потенциала страны. Ким Чен Ын также заявлял о готовности к переговорам с США только при условии отказа Вашингтона от идеи денуклеаризации КНДР, отмечая, что ядерный статус закреплен в Конституции страны.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
