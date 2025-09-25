КНДР закончили разработку ракеты для удара по США

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о создании нового секретного оружия и успешных испытаниях твердотопливного ракетного двигателя, подчеркнув курс на укрепление оборонного потенциала страны. Ким Чен Ын также заявлял о готовности к переговорам с США только при условии отказа Вашингтона от идеи денуклеаризации КНДР, отмечая, что ядерный статус закреплен в Конституции страны.