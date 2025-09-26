Стали известны подробности смертельного ДТП на Западном обходе Перми

Речь идёт об инциденте, который произошёл в районе перекрёстка улицы Леонова и шоссе Космонавтов. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «ЧП Пермь». На кадрах — большегруз, который развернуло поперёк проезжей части. Судя по информации сервиса «Яндекс-карты», после случившегося на улице Леонова образовалась большая пробка.