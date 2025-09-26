Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности смертельного ДТП на Западном обходе Перми

Спасти 45-летнего мужчину не удалось.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МВД по Пермскому краю рассказали perm.aif.ru подробности смертельного ДТП на Западном обходе Перми рано утром 25 сентября.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в районе перекрёстка улицы Леонова и шоссе Космонавтов. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «ЧП Пермь». На кадрах — большегруз, который развернуло поперёк проезжей части. Судя по информации сервиса «Яндекс-карты», после случившегося на улице Леонова образовалась большая пробка.

«ДТП произошло в 06:05. 45-летний водитель грузовика Scania, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на разделительную железобетонную полосу. От полученных травм мужчина скончался», — пояснили perm.aif.ru в региональном МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства страшной аварии.

Ранее пермяки сообщили о застрявших из-за нетрезвой женщины у цирка трамваях.