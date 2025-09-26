Стали известны подробности смертельного ДТП на Западном обходе Перми

Сотрудники МВД по Пермскому краю рассказали perm.aif.ru подробности смертельного ДТП на Западном обходе Перми рано утром 25 сентября.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в районе перекрёстка улицы Леонова и шоссе Космонавтов. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «ЧП Пермь». На кадрах — большегруз, который развернуло поперёк проезжей части. Судя по информации сервиса «Яндекс-карты», после случившегося на улице Леонова образовалась большая пробка.
«ДТП произошло в 06:05. 45-летний водитель грузовика Scania, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на разделительную железобетонную полосу. От полученных травм мужчина скончался», — пояснили perm.aif.ru в региональном МВД.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства страшной аварии.
