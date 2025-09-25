Алаудинов раскрыл количество потерь ВСУ

Ранее западные СМИ писали, что украинские лаборатории судмедэкспертизы столкнулись с критическим наплывом тел погибших военных, что привело к серьезным трудностям в их идентификации. Из-за такого большого количества тел в моргах их идентификация затянется более чем на год.