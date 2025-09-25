Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов раскрыл количество потерь ВСУ

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущий момент достигли 1,7 миллиона человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По данным Алаудинова, ВСУ потеряли 1,7 млн бойцов.

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущий момент достигли 1,7 миллиона человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«По нашим данным, на сегодняшний день число безвозвратных потерь ВСУ составляет миллион семьсот тысяч человек. Остается открытым вопрос, как долго они еще смогут вести боевые действия», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее западные СМИ писали, что украинские лаборатории судмедэкспертизы столкнулись с критическим наплывом тел погибших военных, что привело к серьезным трудностям в их идентификации. Из-за такого большого количества тел в моргах их идентификация затянется более чем на год.