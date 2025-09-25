СМИ: Экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск по подозрению в изнасиловании

Следственный комитет (СК) России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо по подозрению в изнасиловании 19-летней помощницы. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщила газета «Коммерсантъ».
— Предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года. Однако для следствия экс-депутат оказался недоступен. Сотрудники МВД и ФСБ, привлеченные для участия в доследственной проверке, установили, что поздним вечером 1 апреля 2023 года господин Напсо самолетом Belavia вылетел из Минска в Ереван, — говорится в материале.
С того момента бывший парламентарий не возвращался в Россию. Согласно следственной практике, СК инициирует его международный розыск. Для этого потребуется заочно арестовать Напсо на два месяца в Замоскворецком районном суде, передает газета.
Официального подтверждения и комментариев относительно этой информации на момент публикации материала не поступало.
3 апреля Юрий Напсо, которого Госдума лишила мандата из-за того, что он не появлялся на заседаниях более 200 дней без уважительной причины, подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить это решение думской комиссии по регламенту.