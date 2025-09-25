СМИ: Экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск по подозрению в изнасиловании

— Предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года. Однако для следствия экс-депутат оказался недоступен. Сотрудники МВД и ФСБ, привлеченные для участия в доследственной проверке, установили, что поздним вечером 1 апреля 2023 года господин Напсо самолетом Belavia вылетел из Минска в Ереван, — говорится в материале.