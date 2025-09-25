Ребёнка ранило при ракетном ударе ВСУ по Брянской области

«Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО Град по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребёнок», — написал Богомаз.
Губернатор уточнил, что врачи быстро доставили всех пострадавших в районную больницу. Медики делают всё необходимое для оказания помощи раненым.
Кроме того, днём российские системы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. БПЛА уничтожили над Брянской и Белгородской областями.
