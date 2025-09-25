Ричмонд
Богомаз: ВСУ ударили из «Града» по поселку Белая Березка, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. В результате ударов пострадали несколько человек, включая ребенка. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть уголовные преступления среди граждан мира, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнил глава области.

Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, об этом он написал в своем Telegram-канале.

24 сентября в результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск и Туапсе Краснодарского края пострадали 16 человек, из них двое погибли на месте ударов. Девять человек доставили в Новороссийскую больницу, двух из них — в тяжелом состоянии.