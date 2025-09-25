Нападение мужчины на ученика школы в Самаре попало на видео

Другой тревожный инцидент произошёл сегодня в школе города Зима Иркутской области, где один из учеников напал на одноклассника, вооружившись ножом. Пострадавший получил раны и был госпитализирован, сейчас, к счастью, угрозы его жизни и здоровью нет. Возбуждено уголовное дело.