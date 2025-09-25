СМИ: Кубанского депутата нашли мертвым на дереве со связанными руками

По предварительным данным, парламентария намеренно повесили на видном месте — на высоком поле у проезжей части. Очевидцы утверждают, что депутат был одет в светлую рубашку и брюки. Его руки были связаны за спиной. Рассматриваются различные версии, включая убийство.