СМИ: Кубанского депутата нашли мертвым на дереве со связанными руками

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 43-летнего депутата районного Совета Виталия Капустина на выезде из станицы Новорождественской в Тихорецком районе Кубани. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в «Кубань Информ».
Мужчину нашли повешенным на тополе с помощью троса от его собственного джипа. Специалисты работают на месте происшествия — они устанавливают детали произошедшего.
По предварительным данным, парламентария намеренно повесили на видном месте — на высоком поле у проезжей части. Очевидцы утверждают, что депутат был одет в светлую рубашку и брюки. Его руки были связаны за спиной. Рассматриваются различные версии, включая убийство.
Капустин в районном совете руководил комиссией, которая занималась вопросами сельского хозяйства, землеустройства, коммунального хозяйства и транспорта, уточнили в издании.
Официальных комментариев относительно происшествия не поступало.
