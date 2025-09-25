Ричмонд
Молодой иностранный гимнаст погиб в Пензе из-за травмы шеи

Во время тренировки в Пензе 19-летний иностранный гимнаст выполнял упражнение на перекладине, неудачно приземлился в яму с поролоном и получил сильную травму шеи. Его госпитализировали, но спустя несколько дней спортсмен скончался. По факту произошедшего Следственного управление Следственного комитета (СК) России по региону в четверг, 25 сентября, возбудило уголовное дело.

— Молодой человек незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Через несколько дней от полученной травмы пострадавший скончался. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечавшим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое по неосторожности привело к смерти человека, передает Telegram-канал ведомства.

9 сентября во время тренировки по хоккею в спортивной школе «Хризотил» в городе Асбест Свердловской области скончался 14-летний школьник. Он несколько раз сделал упражнения, внезапно упал на колени, а затем полностью опустился на лед. Дежурные врачи попытались привести подростка в чувство, но тот скончался на месте.