Молодой иностранный гимнаст погиб в Пензе из-за травмы шеи

9 сентября во время тренировки по хоккею в спортивной школе «Хризотил» в городе Асбест Свердловской области скончался 14-летний школьник. Он несколько раз сделал упражнения, внезапно упал на колени, а затем полностью опустился на лед. Дежурные врачи попытались привести подростка в чувство, но тот скончался на месте.