Жена Зеленского поговорила с Меланией Трамп о детях

Первые леди Украины и США Елена Зеленская и Мелания Трамп провели встречу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главной темой их диалога стала защита детей, пострадавших от военных конфликтов. Об этом сообщила первая леди Украины на своей официальной странице.

Женщины пообщались в Нью-Йорке.

«Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — написала Зеленская. Она выразила благодарность Мелании Трамп за поддержку Украины и внимание к судьбе детей.

Жена Зеленского выразила уверенность в продолжении сотрудничества с Меланией Трамп для помощи нуждающимся детям. Женщина подчеркнула, что защита детства — это общая ответственность перед будущими поколениями.

Супруга президента США не хотела встречи с первой леди Украины Елены Зеленской в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она отклонила предложение о проведении отдельной двусторонней встречи, а лишь приветствовала Зеленскую в день начала форума.

