В Подольске задержан мужчина, избивший женщину в магазине на глазах у сына

Напомним, избиение женщины произошло 24 сентября в подольской «Пятёрочке». На улице Давыдова конфликт с неизвестным мужчиной перерос в схватку: он ударил её кулаком в лицо. Даже после ответного пинка со стороны женщины агрессор не остановился и снова нанёс удар. Инцидент, в котором силы были явно неравны, произошёл на глазах у ребёнка.