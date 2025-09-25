Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о мошеннической схеме с подставными уведомлениями о взломе

Мошенники рассылают фейковые уведомления о якобы блокировке и взломе почты.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления, создавая видимость взлома вашей электронной почты. Как это работает и как противодействовать, рассказали в пресс-службе УБК МВД России.

Хотя имя отправителя может показаться настоящим (например, Mail), при внимательном рассмотрении можно обнаружить обман. Обратите внимание на ссылку в сообщении. Если перейти по ней, вас попросят ввести новый пароль. После этого мошенники получат доступ к вашей почте и связанным с ней важным сервисам.

Поэтому важно обучить своих близких проверять адреса веб-сайтов и отправителей писем.

Адрес сайта всегда можно найти в верхней части окна браузера. Это реальный адрес. Обязательно проверьте, что адрес начинается с «https://» и заканчивается корректным именем (например, www.gosuslugi.ru/). Если адрес содержит лишние символы, дефисы или странные окончания (например, «sberbank-login-secure.net» вместо «sberbank.ru»), это может представлять угрозу.

Чтобы убедиться в безопасности соединения, посмотрите на значок замка слева от адреса в браузере. Там будет указана информация о сертификате и защите. В большинстве почтовых сервисов рядом с именем отправителя есть кнопка «подробности» или стрелочка. Нажмите на неё, чтобы увидеть полный адрес.

Настоящее письмо от банка никогда не будет отправлено с адресов, заканчивающихся на @gmail.com или @yahoo.com. Адрес должен соответствовать официальному адресу организации.

Объясняя это близким, следуйте простым правилам. Приведите пример (можно использовать данное сообщение). Затем откройте адресную строку в браузере и покажите, где находится настоящий адрес сайта. Используйте аналогию. Адрес сайта — это как номер квартиры: если ошибиться в одной цифре, вы можете попасть не туда. Проведите практическое занятие. Дайте им несколько адресов и попросите найти фальшивый.

Ранее KP.RU сообщил, что мошеннические сообщения приходят и от якобы старших по дому, что также стало новой схемой обмана россиян.