Россиян предупредили о мошеннической схеме с подставными уведомлениями о взломе

Хотя имя отправителя может показаться настоящим (например, Mail), при внимательном рассмотрении можно обнаружить обман. Обратите внимание на ссылку в сообщении. Если перейти по ней, вас попросят ввести новый пароль. После этого мошенники получат доступ к вашей почте и связанным с ней важным сервисам.