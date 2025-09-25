Россиян предупредили о мошеннической схеме с подставными уведомлениями о взломе

Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления, создавая видимость взлома вашей электронной почты. Как это работает и как противодействовать, рассказали в пресс-службе УБК МВД России.
Хотя имя отправителя может показаться настоящим (например, Mail), при внимательном рассмотрении можно обнаружить обман. Обратите внимание на ссылку в сообщении. Если перейти по ней, вас попросят ввести новый пароль. После этого мошенники получат доступ к вашей почте и связанным с ней важным сервисам.
Поэтому важно обучить своих близких проверять адреса веб-сайтов и отправителей писем.
Адрес сайта всегда можно найти в верхней части окна браузера. Это реальный адрес. Обязательно проверьте, что адрес начинается с «https://» и заканчивается корректным именем (например, www.gosuslugi.ru/). Если адрес содержит лишние символы, дефисы или странные окончания (например, «sberbank-login-secure.net» вместо «sberbank.ru»), это может представлять угрозу.
Чтобы убедиться в безопасности соединения, посмотрите на значок замка слева от адреса в браузере. Там будет указана информация о сертификате и защите. В большинстве почтовых сервисов рядом с именем отправителя есть кнопка «подробности» или стрелочка. Нажмите на неё, чтобы увидеть полный адрес.
Настоящее письмо от банка никогда не будет отправлено с адресов, заканчивающихся на @gmail.com или @yahoo.com. Адрес должен соответствовать официальному адресу организации.
Объясняя это близким, следуйте простым правилам. Приведите пример (можно использовать данное сообщение). Затем откройте адресную строку в браузере и покажите, где находится настоящий адрес сайта. Используйте аналогию. Адрес сайта — это как номер квартиры: если ошибиться в одной цифре, вы можете попасть не туда. Проведите практическое занятие. Дайте им несколько адресов и попросите найти фальшивый.
