Момент смертельного ДТП на севере Москвы попал на видео

Столичная прокуратура в четверг, 25 сентября, опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент аварии в Прибрежном проезде на севере столицы — на дороге столкнулись автомобили марок BMW и Chevrolet.
— В результате ДТП 63-летняя женщина-пассажир автомобиля «Шевроле» от полученных травм скончалась на месте, еще одна, находившаяся на заднем сиденье, и водитель госпитализированы, — рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Трагедия произошла вечером 25 сентября в районе дома 5 в Прибрежном проезде. Сначала СМИ сообщили, что столкнулись машины марок «Киа» и «Шевроле».
