Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли массированный удар из «Градов» по Белой Березке

Предварительные данные свидетельствуют о наличии пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины произвели массированный обстрел поселка Белая Березка, расположенного в Брянской области, с использованием реактивных систем залпового огня «Град». Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз через свой Telegram-канал.

Он уточнил, что данный обстрел был направлен против мирных жителей населенного пункта.

Предварительные данные свидетельствуют о наличии пострадавших среди гражданского населения, включая одного несовершеннолетнего. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, обстрел привел к возникновению пожаров и повреждениям как жилых домов, так и административных зданий. Александр Богомаз подчеркнул, что данные о последствиях и масштабах разрушений уточняются.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил об одном погибшем местном жителе после удара ВСУ по городу Васильевка.