ВСУ нанесли массированный удар из «Градов» по Белой Березке

Вооруженные силы Украины произвели массированный обстрел поселка Белая Березка, расположенного в Брянской области, с использованием реактивных систем залпового огня «Град». Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз через свой Telegram-канал.
Он уточнил, что данный обстрел был направлен против мирных жителей населенного пункта.
Предварительные данные свидетельствуют о наличии пострадавших среди гражданского населения, включая одного несовершеннолетнего. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Помимо этого, обстрел привел к возникновению пожаров и повреждениям как жилых домов, так и административных зданий. Александр Богомаз подчеркнул, что данные о последствиях и масштабах разрушений уточняются.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил об одном погибшем местном жителе после удара ВСУ по городу Васильевка.