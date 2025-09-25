Ричмонд
Индонезийский гимнаст умер после перелома шеи на сборах в Пензе

Спортсмен неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.

Источник: Аргументы и факты

В Пензе умер гимнаст из Индонезии, прибывший для прохождения тренировочных сборов. Спортсмен умер в больнице, куда был доставлен после получения тяжелой травмы шейного отдела позвоночника. Об этом в комментарии ТАСС рассказал директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.

Несколько дней назад гимнаст получил перелом шеи. Несмотря на оперативное оказание медицинской помощи в одном из городских стационаров, спасти его не удалось. Смерть зафиксирована 24 сентября, примерно в 22:00.

«Гимнаст из Индонезии скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением», — сообщил Минкарский.

Подчеркивается, что в настоящее время ведется активное сотрудничество с посольством Индонезии и спортивными федерациями страны. Сроки репатриации тела атлета пока не определены. Этот вопрос будет решен позже.

