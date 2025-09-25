Девять мирных жителей ранены при ударе ВСУ по брянскому поселку

Ранее власти сообщали, что в результате массированного удара ВСУ из РСЗО «Град» по Белой Березке пострадали мирные жители, в том числе ребенок. Подобные обстрелы со стороны украинских сил уже фиксировались в других приграничных регионах России, например, в Белгороде, где также были ранены мирные граждане.