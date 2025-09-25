Богомаз: до девяти выросло число пострадавших после атаки ВСУ по Белой Березке

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на поселок Белая Березка в Брянской области возросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Ничего святого! Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били “Градом” по мирным жителям!» — написал он в Telegram-канале.
При этом Богомаз уточнил, что пострадавшие в срочном порядке госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки и материальной компенсации. Напомним, что вечером 25 сентября украинские военнослужащие нанесли удар по мирным жителям поселка Белая Березка в Брянской области, применив РСЗО «Град».
В этот же день Брянская область была атакована дронами ВСУ, однако они были ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ.