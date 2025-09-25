Водитель погибла в ДТП в Барановичском районе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе сегодня около 16.50 в ДТП погибла водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации, 37-летняя жительница района управляла автомобилем Volvo. Она двигалась по автодороге Р43 граница Российской Федерации — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. На 465-м км трассы она выехала на встречную полосу движения, где ее авто столкнулось с Mitsubishi, за рулем которого находился 45-летний брестчанин.
В результате аварии женщина погибла, мужчина госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не совершать опасных маневров, особенно обгона, не убедившись в безопасности встречной полосы. -0-