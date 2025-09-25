Водитель погибла в ДТП в Барановичском районе

По предварительной информации, 37-летняя жительница района управляла автомобилем Volvo. Она двигалась по автодороге Р43 граница Российской Федерации — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. На 465-м км трассы она выехала на встречную полосу движения, где ее авто столкнулось с Mitsubishi, за рулем которого находился 45-летний брестчанин.