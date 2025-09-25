Застрявшего в Южной Корее гвинейца 5 месяцев кормят только гамбургерам

Комитет по правам мигрантов Кореи сообщил о грубых нарушениях закона о беженцах. Правозащитники подчеркнули, что мужчине ежедневно выдавали однообразное меню из гамбургеров, что они подтвердили публикацией фотографий. Суд Пусана, рассмотрев жалобу, обязал миграционные службы пересмотреть отказ. Однако окончательное решение ещё впереди, и до его вынесения гвинеец останется в аэропорту, где его шансы на получение статуса беженца остаются неопределёнными.