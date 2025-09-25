Власти Южной Кореи оказались в центре скандала после истории выходца из Гвинеи, которому более пяти месяцев подряд давали только гамбургеры на завтрак, обед и ужин, не принимая к рассмотрению его прошение о предоставлении убежища.
Несмотря на то что Сеул ранее критиковал США за обращение с мигрантами, в данном случае гуманизм проявлен не был. Суд в итоге обязал иммиграционные органы принять заявление к рассмотрению.
Ситуация началась 27 апреля в аэропорту Пусана Кимхэ, куда прибыл мужчина около 30 лет, заявивший, что покинул родину из-за политических преследований после акций против военной диктатуры.
Однако Министерство юстиции Южной Кореи отказалось рассматривать его дело, посчитав доводы «недостаточно убедительными». Вернуться в Гвинею он отказался и с тех пор живет в транзитной зоне аэропорта без нормальной еды и условий для жизни.
Комитет по правам мигрантов Кореи сообщил о грубых нарушениях закона о беженцах. Правозащитники подчеркнули, что мужчине ежедневно выдавали однообразное меню из гамбургеров, что они подтвердили публикацией фотографий. Суд Пусана, рассмотрев жалобу, обязал миграционные службы пересмотреть отказ. Однако окончательное решение ещё впереди, и до его вынесения гвинеец останется в аэропорту, где его шансы на получение статуса беженца остаются неопределёнными.
Ранее сообщалось, что аргентинскому футболисту Диего Марадоне разрешали есть вредную еду, в том числе гамбургеры, во время восстановления после операции.