ВСУ атаковали регионы России с помощью БПЛА, есть пострадавшие: онлайн-трансляция

01:38 В промежутке с 15:00 до 20:00 по мск дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них пять дронов были ликвидированы в небе над Белгородской областью, еще два — над Брянской областью, сообщает telegram-канал Минобороны РФ.