Число пострадавших из-за удара ВСУ по Брянской области увеличилось до девяти

Число пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Ничего святого! Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка. Били «Градом» по мирным жителям, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим будет оказана «необходимая поддержка и материальная помощь».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены.

Помимо этого, 25 сентября дрон ВСУ попытался атаковать вторую Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове.

Также системы радиоэлектронной борьбы подавили дрон ВСУ, который попытался атаковать Смоленскую АЭС. Вражеская армия попыталась нанести удар по объекту атомной энергетики с помощью коптера самолетного типа.

В ночь на 24 сентября силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над различными регионами России.