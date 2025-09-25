Число пострадавших из-за удара ВСУ по Брянской области увеличилось до девяти

Число пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.