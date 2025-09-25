Ричмонд
Девять человек пострадали при атаке РЗСО по Брянской области

Число раненых мирных жителей при атаке БПЛА по Брянской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ВСУ наносили удар по поселку Белая Березка Трубчевского района из РЗСО «Град».

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

Ранее господин Богомаз сообщал о том, что среди пострадавших есть ребенок. В результате удара также начался пожар в нескольких жилых домах и административных зданий.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
