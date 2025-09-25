Девять человек пострадали при атаке РЗСО по Брянской области

По его словам, ВСУ наносили удар по поселку Белая Березка Трубчевского района из РЗСО «Град».
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.
Ранее господин Богомаз сообщал о том, что среди пострадавших есть ребенок. В результате удара также начался пожар в нескольких жилых домах и административных зданий.
