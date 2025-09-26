Взрыв произошел в частном доме на выезде из Выборга

На выезде из Выборга в сторону Приморска загорелся двухэтажный дом площадью около сотни квадратных метров и пристройка. Очевидцы услышали взрыв, когда постройку охватили яркие языки пламени. В результате возгорания от здания ничего не осталось. Что случилось с владельцами дома — информации нет. На место оперативно приехали несколько пожарных единиц, чтобы локализовать разбушевавшееся пламя.