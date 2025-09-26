Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв произошел в частном доме на выезде из Выборга

На месте работают пожарные.

На выезде из Выборга в сторону Приморска загорелся двухэтажный дом площадью около сотни квадратных метров и пристройка. Очевидцы услышали взрыв, когда постройку охватили яркие языки пламени. В результате возгорания от здания ничего не осталось. Что случилось с владельцами дома — информации нет. На место оперативно приехали несколько пожарных единиц, чтобы локализовать разбушевавшееся пламя.

— На месте происшествия работают сотрудники МЧС, — рассказали очевидцы телеграм-каналу «Мегаполис». Пожар произошел напротив АЗС «Лукойл». О пострадавших и причинах возгорания пока ничего неизвестно. Сам момент взрыва очевидцам удалось заснять на видео.

Напомним, ранее пожар охватил бытовку на ж/д станции «Кушелевка» в Калининском районе. Спасатели оперативно локализовали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше