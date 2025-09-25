Трамп подписал указ о передаче TikTok американским компаниям

Ранее администрация Дональда Трампа устанавливала крайний срок для передачи контроля над американской частью TikTok на 17 сентября 2025 года, угрожая полным запретом приложения из-за опасений по поводу безопасности данных. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что после сделки шесть из семи мест в правлении TikTok в США займут американцы, а завершение соглашения ожидалось в ближайшие дни.