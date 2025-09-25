Глава МАГАТЭ на встрече с Путиным похвалил «Росатом»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о растущем интересе стран мира к сотрудничеству с российской корпорацией «Росатом». Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле.