Глава МАГАТЭ на встрече с Путиным похвалил «Росатом»

Гросси считает, что мир хочет сотрудничать с Росатомом.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о растущем интересе стран мира к сотрудничеству с российской корпорацией «Росатом». Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле.

«Россия в лице “Росатома” играет ведущую роль во многих странах, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с “Росатомом”, мы видим это сегодня», — отметил глава МАГАТЭ. Он уточнил, что спрос на взаимодействие с российской госкорпорацией проявляют государства Азии и Африки.

Ранее Рафаэль Гросси поблагодарил Владимира Путина за приглашение на форум «Мировая атомная неделя», который открылся в Москве 25 сентября 2025 года и собрал ведущих представителей атомной отрасли. Президент РФ в своем выступлении подчеркнул приоритет безопасности ядерных объектов, развитие зеленой энергетики и внедрение искусственного интеллекта в атомную промышленность.

