На Курской АЭС-2 подавлен беспилотник ВСУ, пострадавших нет

Радиационный фон на Курской АЭС-2 находится на уровне нормы после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Над площадкой возведения Курской АЭС-2 был перехвачен и ликвидирован беспилотный летательный аппарат ВСУ. Как уточнили в Росэнергоатоме, сейчас объект работает в штатном режиме, инцидент не вызвал разрушений или жертв.

«Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины», — передает Росэнергоатом.

Уточняется, что на месте происшествия организована работа сотрудников правоохранительных органов. Работа предприятия, а также строительство новых энергоблоков продолжаются в штатном режиме.

Ранее глава Каховки Павел Филипчук показал, как выглядит плотина ГЭС спустя два года после удара ВСУ. Напомним, что 6 июня 2023 года в Херсонской области произошла масштабная катастрофа — разрушение плотины Каховской ГЭС. Жир привело к масштабному затоплению территории.

