Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда 26 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 00:16 по мск 26 сентября.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения представителя Росавиации в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.