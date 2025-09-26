Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 00:16 по мск 26 сентября.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения представителя Росавиации в Telegram-канале.
Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.