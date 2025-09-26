Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

«Просим граждан Польши воздержаться от посещения страны в связи с сообщениями о “произвольных задержаниях” граждан, продолжающимся конфликтом на востоке и ухудшением ситуации на границе. В случае резкого обострения ситуации с безопасностью, закрытия границ или возникновения других непредвиденных обстоятельств, проведение эвакуации из Республики Беларусь может быть существенно осложнено или даже невозможно», — заявили в посольстве.