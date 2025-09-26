Серия взрывов прогремела в Таганроге и Ростове-на-Дону

Над Ростовом-на-Дону и Таганрогом Ростовской области прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 26 сентября.
Очевидцы сообщили, что слышали около семи хлопков, которые прогремели в западной части Ростова-на-Дону и в северной части Таганрога.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Накануне стало известно, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.