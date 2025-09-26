Власти закрыли небо над городом в Дании

За последние недели инциденты с появлением неизвестных беспилотников фиксировались не только в Ольборге, но и над другими аэропортами Дании, включая стратегически важную авиабазу ВВС в Скридструпе, а также вблизи Эсбьерга и Сеннерборга. Подобные случаи приводили к временной приостановке работы воздушных гаваней и введению ограничений ради безопасности, что ранее уже происходило и в Копенгагене.